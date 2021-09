Nino e Pierantonio, i due bravi fratelli di Lecco

In Brasile non hanno fatto giocare l'Argentina perché quattro giocatori non avevano fatto il tampone. In un mondo normale la seleçao potrebbe essere squalificata. Ma in un mondo normale il Qatar non avrebbe speso 500 milioni per esibire un "proprio" giocatore al "proprio" Mondiale. E migliaia di brasiliani non manifesterebbero oggi in favore del presidente negazionista