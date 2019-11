Maria Pia e Maria

Se ne sono andate due grandi donne, due belle vite, non parallele se non nel senso che hanno percorso una lunga strada e realizzato molte delle cose in cui credevano, e vale la pena salutarle. Maria Pia Tavazzani Fanfani è stata famosa soprattutto col secondo cognome, che poi era il suo secondo marito: il potentissimo, astutissimo e irascibilissimo Amintore, reuccio d’Italia e della Dc per svariati lustri. Ma lei non era la sua ombra, né la sua nemesi. E’ stata staffetta partigiana, operatrice umanitaria, fotografa, scrittrice, viaggiatrice. Dirigente nazionale e internazionale della Croce rossa, impegnata in dozzine di emergenze e campagne. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 97 anni, ben spesi.

Maria Perego di anni ne aveva solo 95 ed era nipote di un marionettista, nata nella città delle maschere, Venezia. E questo, come un destino, decise l’avvenire delle sue mani e il suo mestiere. Maria Perego, entrata alla Rai nel 1954, poi presto destinazione Tv dei Ragazzi, è famosa per il pupazzo, o la marionetta, che ha creato, prime prove nel ’57, ma lei che era puntigliosa diceva che aveva funzionato solo dal 1961: Topo Gigio. Alter ego ironico e sentimentale di un paio di generazioni di italiani, ancora in attività. Ma soprattutto, e allora viene da pensare a quanto fosse brava Maria Perego, un’artista vera, un personaggio a tutto tondo, sfaccettato, dotato di psicologia ed emozioni e della mimica e della voce per poterle dire. E poi, a ben guardare, un tratto da vite parallele ce l’avevano davvero.

Tutte due hanno passato la vita con tipo un piccoletto e con le orecchie a sventola.