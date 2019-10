Amanti e panic room

Probabilmente ha ragione Raphaël Enthoven e le tradizioni di una volta non torneranno mai più, ma certi sforzi della fantasia mettono di buon umore: vuol dire che qualcuno ancora ci pensa. Ad esempio, ai bei (bei?) tempi di “Cielo, mio marito!”. L’armadio come unico nascondiglio e via di scampo, in un mondo in cui il delitto d’onore non s’era ancora ridotto al femminicidio. Merita un applauso chi ha inventato l’armadio a doppio fondo per nascondere l’amante, ma trasformato in una vera panic room. I geniacci sono una app per incontri extraconiugali, tarata su un’utenza femminile e di gran successo. Ma siccome non lo fanno per nostalgia canaglia della pochade ma per farsi pubblicità, in nome non ve lo diciamo.

Però la descrizione merita: “All’apparenza, sembra un banale pezzo di arredamento, ma grazie a un doppio fondo e a un’entrata nascosta, l’Armadio *** permette agli amanti in difficoltà di accedere a uno speciale nascondiglio dotato di ogni comfort. Un sedile a scomparsa è pensato per potersi sedere comodamente e aspettare con calma che si calmino le acque. Acqua e snack permettono la sopravvivenza fino a 72 ore”. Un condotto di aerazione “discreto e silenzioso” vi impedirà di morire soffocati, una lampada frontale per non aver paura del buio. Ma soprattutto, “in caso di stress intenso o attacchi di panico, una maschera per l’ossigeno si attiverà premendo il pulsante d’emergenza”. E niente, resta solo il gusto di immaginare chi possa, quanto prima, essere io primo a sperimentarlo. Che so? Magari Renzi, che all’arrivo di Zingaretti ci ficca dentro un terrorizzato Di Maio, con cui stava facendo lingua in bocca?