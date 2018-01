Poi lui s'è impiccato. Il caso è chiuso

Forse alla fine è un bene se la scuola, inseguendo le utopie della Buona scuola, abolirà un giorno o l’altro il “tema libero” in classe. Non sai mai come va a finire, ma spesso male. Non c’è più uno straccio di spiraglio, ormai, per sperare che la ragazzina di 14 anni di Cassino abbia inventato tutto, nel tema “Racconta alla mamma una cosa che non hai mai voluto dirle”. Quando ha scritto: papà mi ha violentata più volte, che abbia inventato, come quella della verginità a un milione di euro. Il padre si è impiccato in una chiesa sconsacrata. Comunque la si giri, è tragedia più tragedia. Niente da aggiungere, se non questo paio di cose. Il padre, denunciato attraverso la scuola, era stato allontanato, con tanto di braccialetto elettronico. La moglie e madre ieri ha detto che le cose scritte sui giornali “l’hanno portato a questo”. E “non si sapeva ancora se era vero”. Del resto è una notizia, è cronaca. E probabilmente sono stati rispettati i crismi della privacy dei minori, la Carta di Treviso (non siamo stati a controllare). Però, in un posto come Cassino, se il giornale dice che “un tale che fa l’agente carcerario” eccetera, volete che non si capisca? E il caso era grave? Ma valeva per forza la cronaca, il rito immediato? E poi, la professoressa. Ha letto, è una cosa terribile. E’ andata a denunciare. Ma forse, prima, poteva convocare i genitori, e consegnare il foglio: “Vostra figlia ha scritto questo”. Magari sarebbe finita allo stesso modo. Ma che importa ormai, il caso è chiuso.