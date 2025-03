Oscar 2025, a Los Angeles trionfa “Anora”, Brody e Madison migliori attori

La 97ma edizione degli Academy Awards premia il film di Sean Baker e segna il ritorno vincente di Adrien Brody dopo 22 anni. “Flow” regala alla Lettonia la prima statuetta. Culkin e Saldaña i migliori non protagonisti. E la crisi in medio oriente sale sul palco con il miglior documentario "No other land"

"La storia con gli Oscar sta in questi termini: quando se ne ha uno se ne vogliono due; quando se ne hanno due se ne vogliono quattro; quando se ne hanno quattro se ne vogliono sei. Quando se ne hanno sei si è finalmente contenti. E chi ne ha sei? Ma quando se ne hanno sei e poi per dieci o quindici anni non se ne ricevono più, allora si dice: “Se ne venisse un altro, sarebbe proprio una cosa carina”. Billy Wilder la sapeva già lunga e infatti questo è lo spirito con cui le star di turno si approcciano alla notte più importante del cinema mondiale. Che siano neofiti della statuetta dorata o veterani, per tutti è come la prima volta. E mai come quest’anno, l’indecisione sui vincitori è durata fino all’ultimo. Ma andiamo con ordine. Domenica 2 marzo (nella notte tra il 2 e il 3, per noi, in diretta su Rai1 e Raiplay), dal Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la novantasettesima edizione degli Academy Awards. Annata più che mai incerta questa, dicevamo, a causa di scandali (citofonare Emilia Perez), film buoni ma non eccezionali e clima generale sul sobrio andante. Si inizia con un doppio omaggio musicale (Ariana Grande e Cynthia Erivo) per poi fare capolino Conan O’Brien che emerge dal corpo – filmico – di Demi Moore. Veterano dei late show, per la prima volta nella sua carriera approda agli Oscar come host e, nel suo monologo di apertura, sferza lo strapotere degli streamer, lancia qualche frecciatina alla chiesa cattolica (via Conclave), non risparmia Karla Sofia Gascon ma in generale non eccede (siparietto adorabile di Adam Sandler, a latere). Ricorda chi lavora dietro le quinte del cinema, tecnici e artigiani, per poi soffermarsi sulla città di Los Angeles dilaniata dagli incendi (con tributo – in chiave ironica - a una delegazione di pompieri, nel proseguo della cerimonia) e da una “politica che divide”. Un tocco di musical e poi si parte con i premi.

Il miglior film è Anora, che vince anche altri premi importanti come la regia di Sean Backer, la miglior attrice protagonista Mikey Madison (niente Demi Moore, ahimè), la miglior sceneggiatura originale e il miglior montaggio.

Adrien Brody vince come miglior attore protagonista in The Brutalist (dopo ventidue anni dal suo primo Oscar per Il Pianista), film che si porta a casa altre due statuette. Miglior attore e attrice non protagonisti sono Kieran Culkin per A real pain e Zoe Saldaña per Emilia Pérez (nulla da fare per Isabella Rossellini, vestita di blue velvet in omaggio a Lynch).

Quota politica per il miglior documentario, No Other Land, realizzato da un collettivo israelo-palestinese. Primo Oscar nella storia per la Lettonia che vince con il film di animazione Flow, la miglior sceneggiatura non originale è assegnata a Conclave mentre il brasiliano I’m still here vince come miglior film internazionale.

A mani vuote A complete unknow. Morgan Freeman omaggia Gene Hackman in uno spazio speciale all’interno del tradizionale in memoriam. Sul finale, un pensiero a Harrison Ford che doveva presentare un premio ma ha dovuto soprassedere causa fuoco di sant’Antonio. Ai posteri se per lui sia stato provvidenziale.

Qui di seguito il dettaglio di tutti i premi.

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regia

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I'm Still Here

Miglior attore protagonista

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Miglior sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior film internazionale

I'm Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

Il seme del fico sacro

Flow: Un mondo da salvare

Miglior film animato

Flow: Un mondo da salvare

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Il robot selvaggio

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta

Miglior cortometraggio

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Miglior corto animato

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Miglior documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Miglior corto documentario

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Miglior montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Due

Nosferatu

Wicked

Migliori costumi

A Complete Unknown

Conclave

Il Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

Miglior trucco

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior Fotografia

The Brutalist

Maria

Emilia Pérez

Dune: Parte Due

Nosferatu

Miglior suono

A Complete Unknown

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio

Migliori effetti speciali

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte Due

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio

Miglior canzone originale

“El Mal”, Emilia Pérez

“Mi camino”, Emilia Pérez

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Like a Bird”, Sing Sing

“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

Academy Honorary Awards

Quincy Jones

Juliet Taylor