L'Almodóvar scrittore di racconti ci ricorda che lui è nato per il cinema

Nell’ironia sta la salvezza. “Ho sempre sognato di scrivere un brutto romanzo”, annuncia Pedro Almodóvar nei racconti di “L’ultimo sogno”. Escono da Guanda, in accoppiata con l’ultimo film presentato al festival di Cannes e ora nelle sale. Un cortometraggio, per la verità: “Strange Way of Life”, prodotto dalla ditta Yves Saint Laurent – un bel salto dai primi film con i travestimenti e le paillettes per i maschi, e gli abiti di cotonina a fiori con sovrapposto grembiule per le casalinghe (da abbinare alla pantofola di feltro e al gambaletto color carne, talvolta arrotolato alla caviglia). Il regista nato nella Mancia profonda (Calzada de Calatrava, 4.000 abitanti) confessa che sognava di diventare un grande romanziere. Ma tutto quel che scriveva diventava cinema, in Super8 e poi da proiettare nelle sale, con successo immediato. Spiega che sono due mestieri diversi. Consiglio agli aspiranti e ai mediocri: esercitare l’autocritica, se non altro il tonfo sarà meno doloroso.

