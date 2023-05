L'impassibile Luigi XV di Johnny Depp, che a Cannes ruba la scena a tutti

Al Festival gran folla per il cortometraggio western di Pedro Almodóvar, delude invece “Occupied City”, di Steve McQueen

Uscendo da una proiezione, verso mezzogiorno, c’era da scavalcare una cinquantina di adolescenti spiaggiati sull’asfalto, primi nella rush line per i senza biglietto. Vogliono vedere Pedro Almodóvar e il suo cortometraggio western, titolo internazionale “Strange Ways of Life”. Avevamo chiesto il titolo con la speranza di scoprire i gusti dei tiktoker, magari un nuovo “Aftersun” che tanto è piaciuto, con il padre depresso e la figlia in vacanza, i video con il cellulare, le vecchie giostre e un carico di malinconia che evidentemente ha i suoi cultori.