Su “Asteroid City” di Wes Anderson le critiche si sussurravano, la passione non era più quella di un tempo. Su “The Palace” di Roman Polanski le critiche sono andate giù pesanti, da rottura immediata. Come se a 90 anni – compiuti in agosto – un regista fosse costretto a sfornare film come “L’ufficiale e la spia”. Assieme a Jerzy Skolimowski, di 5 anni più giovane, si è divertito a scrivere una farsa. O una pochade, se in francese vi pare più elegante (invece è perfino più greve).

