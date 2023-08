Sequestrati in sala, l'infinita attesa delle scene dopo i titoli di coda

Dev’essere un’altra forma di fluidità, l’epidemia più contagiosa della nostra epoca: ha espanso storie che a malapena riempivano l’ora e mezzo. Quando i film cominciavano con il titolo, il nome del regista e qualche attore. Facevano la gran cortesia di chiudersi con la parola fine, la lista dei “personaggi e interpreti”, magari il fornitore dei cestini per il pranzo. Si poteva andar via prima che si riaccendessero le luci in sala, schivando l’occhio severo dei cinefili. Tranne durante i festival. Scansare i titoli di coda – parliamo dell’epoca pre-covid, quando si entrava con l’accredito senza bisogno di prenotare ogni film – aiutava a rimontare qualche posizione nella fila successiva. Più spesso, in verità, era segno di protesta contro l’assenza del montatore, o della sua subalternità al regista-artista convinto che “lunghezza sia mezza bellezza”. Oggi la malattia ha contagiato i film di genere.

