I film a mid budget sono scomparsi dalla scena di Hollywood

Il concetto è molto semplice: c’è chi i soldi li vuole spendere e chi li vuole solo accumulare. I primi, di solito, fanno la storia. Nella nuova industria cinematografica molti capolavori non potrebbero trovare più posto

Il 5 marzo, ritirando un premio alla carriera, lo sceneggiatore e regista Charlie Kaufman ha fatto un discorso che ha rilanciato la polemica di Martin Scorsese sulla morte dei film a medio budget. I produttori, per Kaufman, “ci hanno ingannato convincendoci che non possiamo fare a meno di loro. La verità è che loro, senza di noi, non possono fare niente che valga qualcosa”. Parole elevate che mi costringono a riportare la questione al mio livello terra terra. Cos’è, quindi, un film a medio budget? Una produzione è mid budget quando i suoi costi oscillano più o meno tra i 4 e i 75 milioni di dollari.