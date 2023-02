Al cinema "basta drammi": meglio i film indipendenti. È la legge del mercato, bellezza

Tutto ciò che viene percepito come impegnato, annoia. E allora avanti con storie e produzioni originali, magari con una connotazione di genere: horror soprattutto, con tanto di spiriti e demoni

Produttori, finanziatori, compratori e distributori – riuniti all’European Film Market che dal 16 al 22 febbraio affianca la Berlinale – hanno le idee chiare. “Basta drammi”. Parlano dei film che vedremo nei prossimi mesi. Delle sceneggiature che andranno in produzione, con buone chance di trovare soldi e pubblico. E delle sceneggiature che resteranno sulle scrivanie, passando di mano in mano senza che nessuno le trattenga. Avviare certe produzioni, ammesso che si trovino i soldi, è un rischio che nessuno vuol correre. Parliamo, naturalmente, di cinematografie dove esiste il rischio d’impresa e non tutto è coperto prima che il film vada nelle sale.