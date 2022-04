Mai sottovalutare un comico ebreo con una lunga gavetta alle spalle

La serie tv di Zelensky "Servant of the people" ha una morale. Non vediamo l'ora di vedere l'episodio clou (sempre se riusciremo a resistere all'eccesso di pubblicità)

Farcita di inserti pubblicitari – servono, lo sappiamo benissimo, e se non ci fossero sarebbe peggio, ma al quinto minuto la pazienza scappa, mica siamo a Sanremo – è andata in onda ieri su La7 “Servant of the people”. La serie creata, prodotta e recitata da Volodymyr Zelensky. In due ruoli: il maestro di scuola che diventa presidente, e il poveretto sottoposto a plastica facciale perché possa fargli da controfigura nel taglio dei nastri, e da bersaglio in occasioni più rischiose.