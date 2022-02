Serve un travestimento! Non solo Drusilla, già "Victor/Victoria" mescolava le carte

Bilancio dell’operazione Drusilla Foer a Sanremo. Battute sparse. L’obbligatorio discorsetto a favore della diversità, che ha costretto la svampita signora agli occhiali per non perdere il filo (non è grave, leggono dal gobbo anche i professionisti, solo che bisogna fare un po’ di apprendistato). Un travestimento da Zorro, con spada mantella e baffetti, perché il pubblico di Sanremo e dell’Italia tutta si aspettava un travestimento.

