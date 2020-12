Tutti in attesa del “miracolo” di Wonder Woman

Un risultato l’ha ottenuto. Wonder Woman ha surclassato “Tenet” di Christopher Nolan, che lo scorso settembre avrebbe dovuto riaprire alla grande la stagione cinematografica post-Covid. Questo pensavamo, con un dubbio sull’idea del tempo che nel film avanza e retrocede (come la pellicola proiettata al contrario): non la trama più accattivante per attirare le folle necessarie alla sopravvivenza del cinema. Non andò benissimo. Con il 70 per cento degli schermi americani funzionanti, “Tenet” racimolò nel primo fine settimana appena una decina di milioni. Con il 35 per cento dei cinema americani aperti, “Wonder Woman 1984” (come il primo diretto da Patty Jenkins, in questi giorni è stato annunciato un terzo titolo) ha incassato quasi 17 milioni di dollari. Pochi rispetto ai cento del film precedente, uscito nel 2017 con tutti gli schermi a pieno regime per l’estate americana. Molti più di quel che sembrano se si tiene conto della disastrosa prima ripartenza. E soprattutto del fatto che è uscito il giorno di Natale anche su Hbo Max, come prevede la nuova – ma temporanea, causa coronavirus – politica distributiva della Warner Bros: i film del catalogo 2021 usciranno lo stesso giorno nelle sale (si spera sempre più aperte) e in streaming.

