Le “intelligenze superiori” – così le aveva chiamate il presidente dell’Anica Francesco Rutelli – ci hanno ripensato, a ridosso della riapertura fissata per i cinema il 15 giugno. Fino a ieri c’era la faccenda del gelato: lo si poteva comprare ma non mangiare, perché la mascherina andava tenuta anche in sala. E c’era la faccenda dei congiunti, che una volta entrati si dovevano separare. Stare seduti vicini era vietato, anche ai nuclei familiari. Ma chi ha voglia di andare al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.