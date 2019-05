Zombie e tradizioni a Cannes 2019

“La grande domanda”, titola l’imbattibile newsletter di Deadline (per i tempi della notizia, almeno: Variety è più bravo a raccontare storie). Siamo curiosissimi di conoscere la grande domanda di Cannes 2019, aperto ieri dagli zombie di Jim Jarmusch, “The Dead Don’t Die” e un cast da far felice anche il più snob dei red carpet. Pensiamo subito a Netflix, ancora bandita finché non si deciderà a venire a patti con i distributori francesi. Sbagliato: la grande domanda riguarda “Game of...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.