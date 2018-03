Il primo trailer di "Loro", il film di Sorrentino su Berlusconi

Non c'è ancora una data d'uscita ma sono già arrivate le prime immagini dell'atteso film del premio Oscar Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi. "Spero che non sia una aggressione politica nei miei confronti", aveva detto il Cav. qualche mese fa parlando di "Loro", che a differenza della "Grande bellezza" non è stato prodotto da Medusa. Soltanto trenta secondi di video, ma già si intuisce il taglio che il regista napoletano ha voluto dare al film, che si concentrerà sullo scandalo olgettine.

Tra i protagonisti Elena Sofia Ricci, che interpreta Veronica Lario, Riccardo Scamarcio, nel ruolo ispirato all'imprenditore Gianpaolo Tarantini e Ricky Memphis nel ruolo di Stefano Ricucci. "Loro" sarà presentato a Cannes a maggio e sarà diviso in due parti da due ore ciascuna. "Berlusconi è un archetipo dell'italianità e attraverso lui puoi raccontare gli italiani", aveva detto Sorrentino proprio dal Festival di Cannes dello scorso anno, quando era in giuria. "Loro" sarà distribuito da Universal e Pathé.

"Ti aspettavi di poter essere l'uomo più ricco del paese, fare il premier, e che tutti ti amassero alla follia? Sì, mi aspettavo questo", risponde Toni Servillo – Berlusconi nel teaser.