Non ci siamo meritati Domino's, che chiude i suoi ristoranti in Italia

Quanto ci mancherà Domino’s Pizza, che ha deciso questa settimana di chiudere tutti i suoi punti vendita nello stivale. Iconici gli scatoloni di cartone, come quello che alzava Chunk alla fine de I Goonies per proteggere Sloth, il reietto della banda Fratelli. E poi Il diario di Bridget Jones e Talladega Nights, product placement come effetto di realtà barthesiano. Immaginario americanissimo hollywoodiano della pizza ordinata a casa e mangiata sul divano davanti alla tv, importata da noi troppo tardi, negli anni del poké, dello street food, del burger ordinato su Glovo. Con Sorbillo che conquista Milano, l’ortodossia partenopea diventa resistenza all’americanizzazione della margherita, e poi dall’altra parte la new wave gourmet, con burrata intera in mezzo al cornicione spessissimo e cascata di pistacchi. Dittatura del Dop. Religione del veg gluten free alta digeribilità. Ossessione pasta madre. E poi Cracco e Briatore, patanegra e pizze d’autore. Per non parlare delle sollevazioni popolari, di chi criticava con troppo sgomento l’ananas sulla pizza come se fosse un crimine di guerra e non il massimo della sperimentazione.

