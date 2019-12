La globalizzazione spiegata col panettone

Con la corsa al panettone – auguri – che ha per oggetto di desiderio i prodotti di pasticceria d’alta gamma, il siciliano Nicola Fiasconaro, vincitore del premio per il miglior panettone 2018 (quest’anno se lo contendono due aziende campane, a conferma che un sud in grado di emulare le eccellenze del nord, quando vuole esiste), ha parlato dell’azienda familiare di Castelnuovo sulle Madonie, dove dà lavoro a 150 famiglie in un centro di 10 mila abitanti, 35 associazioni culturali e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.