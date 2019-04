L'esilarante trailer di Street Food, la nuova serie Netflix

I creatori di “Chef's Table”, hanno pronta una nuova serie per Netflix: un viaggio nella cultura globale dello street food, alla scoperta delle storie che stanno dietro ai creatori dei gustosi piatti. Nel trailer di “Street Food”, c'è una serie vertiginosa di noodles, piatti a base di pesce, carni arrosto, zuppe e spuntini. Dal trailer emerge chiaramente che, proprio come lo Chef's Table , il nuovo spettacolo racconterà le storie di vita di questi talentuosi cuochi e non solo i loro piatti caratteristici. Tutti i nove episodi della prima stagione saranno disponibili per lo streaming su Netflix il 26 aprile.

Per questa prima stagione si va in Asia: Tailandia, India, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Indonesia, Filippine e Vietnam. Uno degli chef è Jay Fai di Bangkok, il primo cuoco di un “ristorante” di strada a ricevere una stella Michelin. Ci sarà anche il centenario Mbah Lindu, che serve stufato di jackfruit in un mercato a Yogyakarta, in Indonesia. E l'episodio di Singapore accenderà i riflettori sul leggendario ottantacinquenne Master Tang.