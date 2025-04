Oltre 128 mila fedeli da Papa Francesco per l'ultimo saluto

L'ultimo giorno per vedere la salma del Pontefice, poi in serata si svolgerà il rito per la chiusura della bara. Da Trump a Zelensky, oggi a Roma arrivano le delegazioni estere per partecipare ai funerali

Oggi è l'ultimo giorno in cui i fedeli potranno porgere un saluto a Papa Francesco prima dei funerali. Alle ore 20 infatti nella Basilica di San Pietro si svolgerà il rito della chiusura della bara, che precede la “terza stazione”, ossia quella della tumulazione. Il rito – più snello per scelta dello stesso Papa Francesco, che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare – sarà presieduto dal camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farell. Domani alle 10.00 i funerali solenni in Piazza San Pietro, quindi la traslazione lungo le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione.

Nella notte la Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 per consentire ai fedeli di vedere il Papa. poi ha riaperto questa mattina alle 5:40. Stando ai numeri della sala stampa della Santa Sede, dalla mattina di mercoledì 23 aprile fino alle 8:00 di questa mattina oltre 128 mila persone si sono recate nella Basilica per rendere un ultimo saluto a Francesco.

In occasione dei funerali di domani, sono attesi a Roma capi di stato e delegazioni estere da tutto il mondo. In serata è previsto l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme alla moglie Melania. Il loro Air Force One atterrerà nell’area Cargo dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, insieme a quello di un secondo aereo che accompagnerà la delegazione americana. A Pratica di Mare invece arriveranno altri aeromobili americani, con a bordo tutto l’occorrente per garantire la sicurezza e la logistica della visita del presidente. Previsto l'arrivo nella Capitale anche del presidente ucraino Volodomyr Zelensky, che parteciperà ai funerali insieme a sua moglie, Olena Zelenska.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato la sua presenza in Vaticano per domani. Insieme a lei, il presidente del Consiglio Antonio Costa e la presidente del Parlamento Roberta Metsola. Nonostante non siano ancora previsti ufficialmente incontri politici, ieri Trump ha detto ai giornalisti nello studio Ovale di voler intavolare vertici bilaterali a margine dei funerali del Pontefice: “A Roma ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti”.