Le immagini di Papa Francesco a Rebibbia per il Giubileo

Il Pontefice apre la Porta Santa nella chiesa della casa circondariale: "Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, perché non delude mai"

x 1 di 11

Per la prima volta nella storia dei Giubilei, il Papa ha aperto una porta santa in un istituto di pena. E' successo questa mattina a Rebibbia, dove Papa Francesco ha portato con sé il messaggio centrale di questo Giubileo: la speranza. "A me piace pensare la speranza come l'àncora che è sulla riva e noi con la corda siamo sicuri. Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, che voglio dare a tutti noi perché la speranza mai delude".