Sacramenti e trans, non c'è nessuna rivoluzione. Il problema è il metodo

Lo scorso luglio, il vescovo di Santo Amaro, in Brasile, mons. José Negri, ha posto alcuni quesiti (dubia) al dicastero per la Dottrina della fede. Le risposte sono giunte il 31 ottobre e pubblicate mercoledì. Primo: un transessuale può essere battezzato? Risposta: “Sì, alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli”. C’è una precisazione, però, da parte del cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández: “La Chiesa insegna che, quando il sacramento viene ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale”. E sebbene anche qualora permanessero dubbi “circa la situazione morale oggettiva di una persona oppure sulle sue oggettive disposizioni nei confronti della grazia”, non si debba “mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore incondizionato di Dio”, si ricorda che “la Chiesa dovrà sempre richiamare a vivere pienamente tutte le implicazioni del battesimo ricevuto, che va sempre compreso e dispiegato all’interno dell’intero cammino dell’iniziazione cristiana”. Secondo dubium: un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo? Risposta: Sì, ma “a determinate condizioni” perché “non costituendo tale compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale”. Terzo: un transessuale può essere testimone di un matrimonio? Sì, perché nulla lo vieta. Quarto: due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero in affitto? Risposta: “Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica”. Quinto: una persona omoaffettiva che convive può essere padrino di un battezzato? La Chiesa dice che “la debita prudenza pastorale esige che ogni situazione sia saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del battesimo e soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare, poiché necessaria per la salvezza”. In ogni caso, “è da tenere in conto anche la possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare a farsi garante della corretta trasmissione al battezzando della fede cattolica, sapendo che si può comunque assistere il battezzando, durante il rito, non solo come padrino o madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto battesimale”. Sesto e ultimo: una persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio? Sì, perché nulla lo vieta.

