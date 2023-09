Da Allende al Vaticano. Storia dell'uomo che racconta senza filtri la Chiesa

Luis Badilla è un personaggio centrale nella storia della comunicazione vaticana e più in generale cattolica: eccezionale e straordinario per la sua capacità di guardare al mondo d’oltretevere, e in particolare al Papa regnante, con un misto di libertà critica e di passione religiosa. Badilla ama appassionatamente la Chiesa, e in tutto il suo agire si legge lo sforzo – riuscito – di osservarla con occhio critico e imparziale per aiutarla a fare meglio. In fondo, niente di più fastidioso per una istituzione che, a cominciare proprio dall’imponente apparato preposto alla comunicazione, mira al consenso acritico, all’obbedienza. E invece lì, proprio a due passi da San Pietro, ecco il sito di Badilla, Il Sismografo, che si muove in totale indipendenza. Non solo nel diffondere le notizie, ma anche nel commentarle in note quasi quotidiane.

