Papa Francesco ricoverato al Gemelli dopo un malore. Annullate le udienze

La santa sede parla di "controlli precedentemente programmati". Il Pontefice potrebbe rimanere in ospedale per qualche giorno. Secondo fonti mediche le sue condizioni non desterebbero preoccupazione

Papa Francesco si trova al Gemelli. Secondo quanto ha comunicato il direttore della sala stampa della santa sede si tratta di "alcuni controlli precedentemente programmati". L'AdnKronos dice invece che il Papa avrebbe avuto un malore subito dopo l'udienza generale di questa mattina, mentre si trovava nella sua residenza di Santa Marta.

A quanto apprende l'Ansa, il Pontefice potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. Lo staff più vicino al Papa – compreso il dispositivo della sicurezza – è stato infatti mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario.

Intanto, viste le circostanze, sarebbero stati annullati alcuni impegni in agenda. A partire da un'intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, ma anche le udienze previste per domani e dopodomani.

Francesco, scrive ancora l'Ansa, si trova nell'appartamento al decimo piano, cosiddetto "dei Papi", che già usò per la degenza di dieci giorni relativa all'operazione al colon cui fu sottoposto il 4 luglio del 2021. Nello stesso appartamento fu ospitato più volte anche Giovanni Paolo II.

Secondo quanto apprende Ansa da fonti mediche, sono stati già completati tutti gli esami a cui il Papa Francesco doveva sottoporsi al Policlinico Gemelli. Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori. La situazione, stando ai sanitari, non desterebbe preoccupazione.