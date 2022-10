Abortisti in Vaticano, che cortocircuito

Sabato scorso, la professoressa Mariana Mazzucato è stata nominata membro della Pontificia Accademia per la Vita, guidata da mons. Vincenzo Paglia. Mazzucato è economista con molti titoli nel curriculum, pluripremiata, già consulente del governo Conte. Il problema è che la professoressa è atea e convintamente favorevole all’aborto. Lo scorso giugno, all’indomani del ribaltamento della sentenza Roe vs Wade con cui la Corte suprema riportava in capo agli stati il diritto di scegliere se limitare il diritto di aborto, su Twitter esprimeva in modo tutt’altro che ambiguo la sua indignazione. Il professor Robert P. George, docente di Legge a Princeton, in un’intervista ha ricordato che lo scopo principale dell’Accademia è quello di promuovere la vita e che “o si crede in questa missione o non ci si crede. Se non ci si crede, allora perché la hanno inclusa?”.

