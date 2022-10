Il Papa celebra il Concilio e tira le orecchie a progressisti e conservatori

Sessant’anni dopo l’apertura del Concilio Vaticano II, il Papa ha radunato preti, vescovi e cardinali per celebrare la ricorrenza. All’altare il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, Francesco in piviale al lato della Confessione. Accanto, l’urna con il corpo di san Giovanni XXIII, che volle e inaugurò l’assise ecumenica. Ci si attendeva un’omelia che affrontasse, per l’ennesima volta, le contrapposizioni tra conservatori e progressisti, le lacerazioni eterne nella Chiesa che ancora oggi sopravvivono e s’adattano a seconda della questione al centro del dibattito, sia la comunione da dare ai divorziati risposati o le aperture pretese dai tedeschi con il loro Sinodo. Francesco ha rispettato le attese. “Stiamo attenti”, ha detto: “sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo che rimpiange un mondo passato, non sono prove d’amore, ma di infedeltà”.

