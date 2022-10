Se i cattolici vanno in piazza per la pace in Ucraina

Dopo l’appello del Papa all’Angelus di domenica scorsa affinché Russia (soprattutto) e Ucraina pongano termine al conflitto, qualcosa si muove sul fronte del movimentismo cattolico. Avvenire, che – particolare non da poco – è il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, sponsorizza una mobilitazione senza bandiere (lo fa dire a Giuseppe Conte, l’ex premier che invita a non seguire “l’ossessione di un’ipotetica vittoria militare sulla Russia”) che faccia fermare “lo tsunami” e “l’escalation bellica in corso” (editoriale in prima pagina). “Mezzi di pace per fare la pace” è il titolo d’apertura, “da Mattarella a Zuppi appello a non cedere alla logica bellica”.

