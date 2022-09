Il manifesto di Zuppi: "Sui temi etici basta ripetere le lezioncine del passato"

Roma. La secolarizzazione non è la causa di tutti i nostri mali: “Non è un giorno che viviamo ormai in un ambiente secolarizzato; il tema è semmai quello di saper accogliere le domande che oggi ci pone l’uomo secolarizzato”, dice in una lunga intervista all’Osservatore Romano, “il giornale del partito” (cit. Papa Francesco), il cardinale Matteo Zuppi. Intervista che qualche osservatore malizioso potrebbe elevare a una sorta di manifesto programmatico, ma che comunque riveste una sua importanza, se non altro per i temi affrontati e per la tribuna autorevole concessa. Secolarizzato, quest’uomo, ma ancor più “psicologizzato”, dice il presidente della Cei, notando che “molti di noi continuano a coltivare qualche nostalgia della ‘cristianità’, anche perché sono cresciuti e formati – religiosamente e civilmente – nell’idea di cristianità”. Così facendo, però, “rischiamo di tornare a una logica di controllo, di numeri, di presenze, di rapporti di forza”. L’arcivescovo di Bologna si pone in mezzo alle solite diatribe ecclesiastiche, dice che non bisogna avere “rimpianti per il passato” e al contempo evitare “fughe in avanti”: “Dobbiamo con coraggio comprendere l’antropologia, i cambiamenti già intervenuti e quelli che con rapidità vanno prospettandosi. E poi, con altrettanto coraggio, porci la domanda sul perché la bellezza umana dell’essere cristiani non attrae e quella sul ‘che fare?’. Tanti si sentono giudicati e non amati, così non facciamo né l’uno né l’altro. L’interferenza di questi cambiamenti con la sfera della morale fin qui proposta è evidente”. Si pensi, ad esempio, “alle questioni riguardanti i generi e la loro fluidità. Temi sui quali fatichiamo perché ci troviamo innanzi non più un’alterità di pensiero, una contrapposizione, ma un comune sentire, e una conseguente pratica”.

