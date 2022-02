Il modello Mattarella torna buono anche per l'elezione del presidente della Cei

“Gli italiani possono guardare al futuro con rinnovata fiducia grazie alla disponibilità di un autentico servitore dello stato, che non si è sottratto al cambio dei suoi programmi per il bene del paese”, si legge nel commento dell’Osservatore Romano all’elezione bis di Sergio Mattarella al Quirinale. Al di là della prudenza diplomatica e della cortesia, era questa la soluzione prediletta sia Oltretevere sia ai piani alti della Cei, dove la continuità ai vertici dello stato era considerata l’opzione migliore. L’Osservatore Romano, non a caso, sottolinea che l’elezione di Mattarella comporta “il rafforzamento del governo di Mario Draghi”, chiamato a proseguire il suo per corso per “il bene del paese”. Ancora più entusiasta era, sabato sera, il comunicato della Conferenza episcopale firmato dal presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti. Già da tempo i vescovi avevano fatto trapelare la loro benedizione per la permanenza dell’attuale inquilino al Colle, garanzia di unità, sobrietà e serietà. Tutte caratteristiche che tornano utili nella ricerca del nuovo presidente della Cei, che fra poco più di tre mesi sarà chiamata a votare la terna dalla quale poi il Papa sceglierà il nuovo numero uno. Da tempo, tra i duecento e più vescovi, si vagliano candidature e autocandidature, si imbastiscono strategie che mischiano le questioni prettamente ecclesiali a quelle più politiche, si contano i consensi possibili cercando di individuare un presule non sgradito a Francesco. Sullo sfondo, il processo sinodale italiano avviato seppur con gran fatica e la possibilità di commissionare – per soddisfare gli appetiti dell’opinione pubblica, così si dice – un’indagine sugli abusi nella Chiesa sulla falsa riga di quanto accaduto in Francia e Baviera. A tal proposito, domenica sul Corriere della Sera, il presidente Bassetti ha detto che si può fare ma cercando giustizia e non facendo giustizialismo, lasciando altresì perdere “statistiche e proiezioni”.

