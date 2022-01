“Le accuse a Ratzinger sono assurde. Sì alla verità, ma la Chiesa non deve essere autolesionista”. Parla Ruini

Il Vaticano prende ufficialmente posizione sul dossier indipendente commissionato dall’arcidiocesi di Monaco e Frisinga che imputa all’allora arcivescovo Joseph Ratzinger di aver coperto quattro chierici rei di abusi sessuali tra il 1977 e il 1982, nei suoi cinque anni di episcopato bavarese: “Non si può dimenticare che Ratzinger, il quale già da prefetto della congregazione per la Dottrina della fede aveva combattuto il fenomeno nell’ultima fase del pontificato di san Giovanni Paolo II di cui era stato stretto collaboratore, una volta diventato Papa ha promulgato norme durissime contro gli abusatori clericali, vere e proprie leggi speciali per contrastare la pedofilia”, ha scritto in un lungo editoriale apparso ieri mattina su Vatican News Andrea Tornielli. “Inoltre – ha aggiunto – Benedetto XVI ha testimoniato, con il suo esempio concreto, l’urgenza di quel cambiamento di mentalità così importante per contrastare il fenomeno degli abusi: l’ascolto e la vicinanza alle vittime a cui va sempre chiesto perdono”. Posizione prudentissima, come si legge nella chiosa, quando si sottolinea che “le ricostruzioni contenute nel rapporto di Monaco, che – va ricordato – non è un’inchiesta giudiziaria né tantomeno una sentenza definitiva, aiuteranno a combattere la pedofilia nella Chiesa se non verranno ridotte alla ricerca di facili capri espiatori e di giudizi sommari. Solo evitando questi rischi potranno contribuire a una ricerca della giustizia nella verità e a un esame di coscienza collettivo sugli errori del passato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE