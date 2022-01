Basterà “l'umanesimo evangelico” di Bergoglio per cambiare? 

Se si volesse parlare chiaro, si dovrebbe cominciare a dire, per prima cosa, che il mondo attuale, o meglio l’occidente, cioè le nostre società e il nostro modo di vivere e di pensare, la nostra economia, tecnologia e politica, non sanno che farsene del cristianesimo. In caso contrario, il maggiore rischio è che il cristianesimo sia o sentimentalmente ornamentale o politicamente strumentale, tanto per opporre il cosiddetto occidente cristiano, cioè una antica e quasi estinta tradizione, al mondo islamico e a quello asiatico. Se non si riconosce quello che ormai è un baratro che divide il cristianesimo dalle varie modernità di cui siamo così fieri, diventa inutile, vacuo o piattamente cronachistico parlare, per esempio, del pontificato di Bergoglio, del come e del perché delle sue scelte politiche e del suo “stile”.

Il problema (ma il termine “problema” è miserevolmente svuotato dall’uso) è se il cristianesimo e più in generale le religioni non siano divenute insensate, inoperanti, falsificate dal mondo attuale, da tutta la sua cultura materiale e mentale. Difficile negare che la liberaldemocrazia abbia radici ebraico-cristiane. Ma è certo che da sola non copre, neppure sul piano etico, la gamma di virtù e il tipo di vita che una religione richiede. Una religione non è soltanto una morale civile e sociale, non è una semplice ideologia, né soltanto una politica, pur essendo anche questo. E’ un modo di essere, è qualcosa che ispiri l’intera vita. Se si vuole cercare oggi nel mondo qualcosa che somigli più di ogni altra a una religione, ecco che si trova il capitalismo, la sua idea di benessere, di lavoro, di vita desiderabile, di politica economico-sociale.

