Il Papa dà la sveglia alla Chiesa assopita

“Siamo bloccati in una religione convenzionale che non scalda il cuore”

Omelia dell’Epifania come appendice del discorso di buon Natale alla curia romana. Quando meno te l’aspetti, Papa Francesco approfitta per dare un’altra sferzata alla Chiesa un po’ ripiegata su se stessa, poco dinamica e ancor meno missionaria nel senso più alto del termine. “A che punto siamo nel viaggio della fede?”, domanda il Pontefice davanti a cardinali e vescovi convenuti nella basilica vaticana. “Non siamo da troppo tempo bloccati, parcheggiati dentro una religione convenzionale, esteriore, formale, che non scalda più il cuore e non cambia la vita? Le nostre parole e i nostri riti – ha aggiunto Francesco – innescano nel cuore della gente il desiderio di muoversi incontro a Dio oppure sono ‘lingua morta’, che parla solo di se stessa e a se stessa? E’ triste quando una comunità di credenti non desidera più e, stanca, si trascina nel gestire le cose”.