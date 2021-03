“Io contro Francesco? Sciocchezze. Al Papa si obbedisce”. Intervista al cardinale Robert Sarah

“Troppo spesso nella Chiesa ci comportiamo come se tutto fosse una questione di politica e potere. Non credo che la lotta tra progressisti e conservatori abbia senso. Queste categorie sono politiche e ideologiche"

“L’obbedienza al Papa non è solo una necessità umana, è il mezzo per obbedire a Cristo. Anche se alcuni giornalisti continuano a ripetere sempre le solite sciocchezze, non mi sono mai opposto al Papa”. Il cardinale Robert Sarah, da poche settimane prefetto emerito della congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, autore di libri ben presto divenuti bestseller (un’impresa che ha del miracoloso, considerato il tema complesso delle sue opere e la non alta predisposizione alla lettura dell’umanità contemporanea), racconta al Foglio il suo punto di vista sulle sfide presenti e future della Chiesa, sul suo rapporto con Francesco depurato dal chiacchiericcio da sacrestia – anche mediatica – sovente molesto, di quanto accaduto dopo la pubblicazione, poco più di un anno fa, del libro Dal profondo del nostro cuore scritto con la prefazione di Benedetto XVI e pubblicato in Italia da Cantagalli.