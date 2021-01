"Qui il Papa è no mask". L'imbarazzo e la paura dei politici ricevuti in Vaticano

"Buongiorno, Sua Santità vi aspetta. Vi avviso: il Papa non indossa la mascherina”. Da un po’ di giorni nei palazzi romani non si parla d’altro. Tra curiosità, apprensione e una punta di sconcerto, senza la ricerca di risposte definitive. D’altronde c’è di mezzo un’istituzione secolare. Il fatto è che in Vaticano, al secondo piano del Palazzo apostolico dove di solito Francesco riceve i politici per le sue udienze, le norme anti Covid non hanno cittadinanza. Esiste dunque una certa extraterritorialità della mascherina? Un non possumus al contrario? Un regime “sine mascherina”?

