"Giù le mani da Giovanni Paolo II". Parla Ruini

Il New York Times scrive che Giovanni Paolo II è stato fatto santo troppo presto, il National Catholic Reporter invita a sopprimerne il culto in America. Anziché su Theodore McCarrick, il Rapporto a lui dedicato e contenente in 447 pagine tutte le malefatte dell’ex arcivescovo di Washington, lo sguardo degli osservatori è andato subito a Karol Wojtyla, cercando il suo nome nell’imponente documento pubblicato una settimana fa dal Vaticano. Sapeva o non sapeva, Giovanni Paolo II, chi era in realtà McCarrick? E se lo sapeva, perché l’ha promosso alla sede di Washington con tanto di berretta cardinalizia? Camillo Ruini, cardinale, è stato per due decenni stretto collaboratore del Pontefice polacco, vicario di Roma e presidente della Cei. A lui chiediamo di commentare quanto si sta scrivendo e dicendo circa Karol Wojtyla.

