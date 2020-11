Così Theodore McCarrick ingannò Giovanni Paolo II

Roma. Ventinove capitoli più le conclusioni per 447 pagine: ecco il “Rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick”, dimesso dallo stato clericale per ordine di Papa Francesco nel 2019. McCarrick, potentissimo ex arcivescovo di Washington, era stato dichiarato colpevole di “sollecitazione in confessione, violazioni del Sesto comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere”. Due anni di lavoro da quando, era il 6 ottobre del 2018, il Pontefice aveva dato mandato di svolgere un’indagine sui documenti conservati negli archivi vaticani su quanto si sapeva circa la doppia vita del cardinale. Il tutto è stato poi corredato da “più di novanta interviste e documenti ottenuti da circoscrizioni ecclesiastiche, enti e persone, con il fine di raggiungere la più accurata e completa conoscenza dei fatti”, ha scritto nella Premessa al rapporto il cardinale segretario di stato, Pietro Parolin. Decenni passati al setaccio, due promozioni mancate (Chicago e New York), coperture, dubbi e sanzioni. Un Rapporto che rappresenterebbe un copione perfetto per una serie su Netflix in cui si mischia di tutto, abusi, punizioni, chiacchiericcio, menzogna, depistaggi. La fama di cui godeva McCarrick era ottima, più volte i vescovi interpellati – in America e in Vaticano – ne elogiavano lo zelo pastorale e soprattutto la capacità di ottenere fondi. I sospetti sulle allegre condotte del presule erano antichi, se ne parlava eccome ma mancavano le prove.

