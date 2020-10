"La scuola neutra non esiste". Parla il cardinale Angelo Scola

Banchi con le rotelle, collegamenti su Zoom, didattica a distanza alternata: trenta per cento in presenza, poi cinquanta, poi settantacinque, in qualche caso cento per cento. Il dibattito sulla scuola, in Italia, negli ultimi mesi è tutto qui: come conciliare le lezioni con l’andamento delle curve pandemiche. Il resto, si è perso. Eppure, mai come ora, soprattutto dopo i mesi di chiusura forzata, discutere di responsabilità educativa è fondamentale. Qual è la posta in gioco? A rispondere, in questa conversazione con il Foglio, è il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano: “La posta in gioco la vedono bene i papà, le mamme, i nonni dei nostri ragazzi. Magari confusamente, percepiscono che il loro sforzo educativo deve trovare continuità in altre agenzie tra le quali le principali, in Italia, sono sicuramente la scuola e la chiesa. Il problema è intendersi su cosa sia educazione, su quale tipo di relazioni comporti, su quale sia il nesso fra la trasmissione dei saperi e l’inevitabile necessità di uno sguardo unitario, di un principio sintetico per affrontare la realtà tutta intera. Inoltre – aggiunge Scola – quale libertà? Quale autorità? Certo è un discorso complesso, però inevitabile. La dolorosa vicenda del lockdown ha messo in luce le crepe del nostro sistema scolastico generate dalla tendenza a ridurre l’insegnamento a pura istruzione. Si danno accuratamente le nozioni necessarie in vista del lavoro futuro, ma la dimensione educativa è spesso inesistente. Ho sentito da non pochi docenti e genitori che in alcune scuole si sta pensando di rendere permanente l’insegnamento a distanza perché sarebbe più efficace, eliminando alla radice problemi di sovraffollamento delle classi e di disciplina. Ma senza la dimensione delle relazioni quotidiane tra alunni e tra alunni e docenti non c’è più comunicazione di esperienza”.

Pubblicità

Pubblicità