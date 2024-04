I volontari nei consultori ci sono per legge, ma M5s e Pd strillano

In America, dove l’aborto è un tema di autentico scontro e dopo l’abolizione della Roe vs. Wade qualsiasi decisione a maggioranza di uno Stato o di una corte può modificare destini e diritti di donne e/o nascituri, l’aborto è un argomento assai frequentato da satira e stand-up comedy in cui si può dire di tutto: molto pro-choice ma anche il contrario. In Italia, dove “la 194 non si tocca” è una specie di rictus, anche un emendamento può produrre polemiche grottesche, quelle di M5s e Pd. Negli Stati Uniti, già prima della sentenza della Corte suprema, sull’aborto si può ridere, quasi sempre con molto amaro. Da parte di donne per lo più, ma non solo, molte famose come Jena Friedman o Alison Leiby (gran successo il suo show intitolato “Oh Dio, uno show sull’aborto”).

