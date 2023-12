Sul suicidio assistito a Trieste si sfida la Consulta

La procedura con cui una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla è stata aiutata medicalmente a morire è contro la legge: non si può costringere un medico a dare corso a un sudicio assistito

Il 28 novembre a Trieste una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla è stata medicalmente aiutata a morire. La donna aveva fatto ricorso contro l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) chiedendo fosse attivata “la procedura” per la morte medicalmente assistita. Oggi, dopo un’ordinanza della Sezione Civile del Tribunale di Trieste che tra l’altro avrebbe anche condannato l’Asl al pagamento di cinquecento euro per ogni giorno di ritardo nell’accertare i requisiti descritti nella sentenza 242/2019 della Corte, si è saputo che la procedura è stata messa in atto.