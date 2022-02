In mancanza di legge e di procedure, una Azienda sanitaria decide sul suicidio assistito

Il caso di Mario, malato tetraplegico che potrebbe essere il primo italiano a morire per una sentenza, non essendoci una legge

Ieri si è celebrata la Giornata mondiale del malato e c’è qualcosa di obiettivamente stridente, comunque la si possa pensare sull’eutanasia o il suicidio assistito, nel fatto che l’Asur delle Marche – l’Azienda sanitaria unica regionale: non il Parlamento, non un tribunale, non un comitato etico – abbia fatto sapere proprio ieri di aver individuato nel “tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi” il farmaco attraverso cui “Mario”, il malato tetraplegico che ne aveva fatto richiesta, potrà accedere al suicidio medicalmente assistito.