Il cattivo servizio reso da Enzo Bianchi al delicato dibattito sul fine vita

Su Repubblica del 29 novembre Enzo Bianchi afferma di aver “alcune volte” ascoltato al letto di un “malato terminale” o accanto a una persona “devastata dalla sofferenza fisica e psichica” l’affermazione di non voler più vivere perché “il dolore è troppo forte” unita alla richiesta “aiutatemi a morire! Fatemi morire!”. In un articolo dove l’autore continua a ripetere di non avere certezze, di non poter giudicare, di rispettare tutte le scelte del malato, di non avere soluzioni, tutto secondo il solito registro dell’assoluto relativismo fatto solo di domande che nascondono risposte chiarissime ma mai apertamente dichiarate, si notano alcune gravi carenze. L’autore afferma infatti di voler offrire “l’accompagnamento con gli strumenti umani e cristiani” che ha e che “il malato richiede e accetta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE