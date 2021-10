"Siamo al 1984 della genetica". Intervista al biologo Jacques Testart

Dopo aver lavorato al laboratorio di agronomia di Jouy-en-Josas, la “Mecca” per la riproduzione in vitro dei mammiferi, nella penombra del suo laboratorio Jacques Testart realizzò l’impensabile: fecondazione in vitro di un essere umano. Era il 1982 e nacque Amandine, la seconda bambina dopo l’inglese Louise Brown a essere fabbricata in provetta. Ma quando la minuscola sfera si divideva in quarti omogenei, Testart si stupiva sempre più della facilità con cui aveva saputo dominare la vita. E così, le avventure delle pipette iniziarono ad atterrirlo e cominciò a invitare alla prudenza, a “tradire”. La scienza, disse il grande biologo embrionale, deve porsi un limite o diventerà fantascienza. E da allora Testart non fa che ripeterlo, come nell’ultimo numero del Monde diplomatique, dove scrive: “L’infanticidio, la gestione dei matrimoni, la sterilizzazione, lo sterminio o l’aborto rischiano di apparire presto come mezzi molto poveri per migliorare la qualità umana per quanto riguarda i contributi della genetica molecolare, combinata con l’informatica e la biologia cellulare. Ci sono tutte le ragioni per credere che ciò che è stato possibile nei topi sarà possibile nella nostra specie. Non sono escluse derive autoritarie in nome del bene collettivo”. Nei giorni scorsi, il Telegraph ha pubblicato una inchiesta agghiacciante. “Questa sarà l’ultima generazione di bambini con la sindrome di Down”. Lo screening Nipt, un banale esame del sangue che rileva il cromosoma 21 che causa la sindrome, sta portando a zero le nascite.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE