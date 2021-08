Eutanasia o eugenetica?

Sul referendum che, se ammesso dalla Corte costituzionale, depenalizzerà l’eutanasia, cioè la possibilità per un terzo di procurare la morte al consenziente, c’è ancora molta confusione. Si confonde questo tema con quello del suicidio assistito che, in casi specifici ben definiti, la consulta ha ritenuto debba essere depenalizzato. Si tratta di due fattispecie diverse, come ha spiegato con chiarezza Giovanni Maria Flick in un’intervista concessa qualche giorno fa ad Avvenire. Se venisse abrogata la norma come richiesto dal testo del referendum, osserva, si avrebbe uno squilibrio evidente: “In sostanza si finisce per punire l’aiuto al suicidio (‘meno grave’) e non l’omicidio del consenziente (che è ‘più grave’)”. Al di là delle contraddizioni che sfiorano l’assurdo, ci sono anche questioni sostanziali che vanno esaminate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE