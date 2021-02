Il professore che difese i bambini down. Ora il Papa lo vuole santo

Mio padre era un uomo semplice pieno di umorismo. Lo prendevamo in giro per i pantaloni larghi e antiquati che amava portare per poter andare comodamente in bicicletta. E rispondeva: ‘Ma io sarò alla moda tra dieci anni, sono un pioniere’”. Così al Foglio parla Clara Lejeune. Durante l’intervista è arrivata la notizia che Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce “le virtù eroiche del Servo di Dio Jérôme Lejeune, fedele laico; nato il 13 giugno 1926 a Montrouge, in Francia, e morto a Parigi il 3 aprile 1994”. Un passo verso gli altari, verso la santità, di uno dei genetisti più famosi del Novecento.

