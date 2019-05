A Roma sfila la Marcia per la vita. Con Pillon e Forza Nuova

Sfila a Roma la manifestazione contro aborto ed eutanasia. Gruppi soprattutto cattolici e qualche presenza politica che non è passata inosservata, come quella di una delegazione di Fratelli d'Italia dietro lo striscione “Dio, Patria, Famiglia”; e con Isabella Rauti che ripete come della 194 vadano applicate tutte le sue parti. Più deciso il leghista Simone Pillon, che ne propone un superamento. E, come prevedibile, ancora più netta è Virginia Coda Nunziante, presidente del comitato “Marcia per la vita” che vuole ottenerne una graduale abrogazione. A inizio corteo, la presidente è intervenuta per invitare energicamente la delegazione di Forza Nuova ad ammainare la sua bandiera, come gli organizzatori avevano deciso per tutto i simboli di partito. Risultato ottenuto anche grazie all'intervento di un “mediatore”.