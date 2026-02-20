L'Inghilterra è una repubblica. Chi legge Montesquieu lo sapeva dal 1748

Dal Bill of Rights alla separazione dei poteri, il Regno Unito incarna l’idea di libertà come eguaglianza giuridica. Il caso dell'arresto dell'ex principe Andrea e il confronto con le repubbliche solo di nome

L’Inghilterra è una repubblica. Non sono impazzito, anzi, non lo dico io bensì Montesquieu ne “Lo spirito delle leggi”, dove notoriamente individua tre principii alla base di altrettante forme di governo: la virtù per la repubblica, l’onore per la monarchia e la paura per il dispotismo. La peculiarità dell’Inghilterra – “una repubblica che si nasconde sotto la forma della monarchia” – sta a suo avviso nella netta separazione dei poteri, nessuno dei quali è effettivamente in mano al sovrano; nella sostanziale assenza di poteri intermedi, che creerebbero una disparità giuridica e non solo nominale fra i cittadini; nel caposaldo del Bill of Rights, ossia che anche il sovrano venga sottoposto alla legge come chiunque altro.

Montesquieu è morto da ducentosettant’anni, però ieri avrebbe ravvisato una conferma della propria azzardata affermazione nell’arresto dell’ex principe Andrea e si sarebbe detto poco sorpreso al riguardo, in una nazione in cui la principessa Anna era stata reiteratamente multata per eccesso di velocità senza che nessuno battesse ciglio, né lei né gli agenti. C’è un più robusto esercizio della libertà in Inghilterra, che si regge su una virtuosa eguaglianza di fronte alla legge, rispetto a repubbliche ossessionate dall’onore (cioè da privilegi e favoritismi) come l’Italia oppure percorse dalla paura come gli Stati Uniti di Donald Trump. La Russia, la Cina, la Corea del Nord, l’Iran sono tutte repubbliche nominalmente, ma non per questo più democratiche o più giuste del Regno Unito; perfino da noi, dove il capo di stato è una degnissima persona, è imbarazzante la piaggeria con cui si accorre a dargli ragione dopo ogni sua affermazione di buon senso, con una gara di deferenza che nessuna testata britannica si sognerebbe, nemmeno la più solidamente monarchica. Ieri, con l’arresto dell’ex principe Andrea, tutti hanno scoperto che l’Inghilterra è una repubblica. Chi legge Montesquieu lo sapeva dal 1748.