La spirale discendente del principe Andrea

Il fratello di Carlo III è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Il passaggio cruciale di una storia lunga anni

Andrea Mountbatten-Windsor, figlio di Elisabetta II e fratello dell'attuale sovrano del Regno Unito Carlo III, è stato arrestato dalla polizia inglese con l'accusa di "cattiva condotta in pubblico ufficio". L'ex principe Andrea è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

A ottobre Re Carlo aveva avviato un processo formale per rimuovere i titoli e gli onori del principe Andrea. “Gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà”, si legge nel comunicato di Buckingham Palace, che prosegue: “Le Loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso”. Cioè a quelle dell’affaire Epstein, nel quale Andrea è coinvolto.

La sua spirale discendente accelera nel 2021, quando Virginia Giuffre, una delle donne che nel 2019 avevano detto di essere state abusate sessualmente da Epstein, ha fatto causa per molestie sessuali al principe Andrea. La donna aveva detto di essere stata obbligata ad avere rapporti sessuali col principe quando lei aveva 17 anni. Nell’agosto del 2019, quando Giuffre aveva denunciato di essere stata vittima di molestie, Andrea aveva negato di conoscerla smentendo le accuse. Pochi mesi dopo, aveva fatto sapere che non avrebbe più partecipato a impegni pubblici per conto della famiglia reale per via del caso nato dalla sua amicizia con Epstein, morto suicida in carcere nell'agosto dello stesso anno.

Nel 2022, la Corona inglese ha scelto di sganciare il duca di York dalla Royal Family, privando Andrea dei titoli militari onorifici e del trattamento di “Sua Altezza Reale” per le attività pubbliche. La decisione, come scriviamo qui, sarebbe stata presa in modo collegiale, ma Carlo e William si sarebbero dimostrati più decisi nel pretendere che Andrew andasse ad affrontare la causa legale che lo aspetta da “privato cittadino”, in modo del tutto indipendente, da un punto di vista formale, rispetto alla Corona.

Lunga la serie di ossessioni, perversioni e sconvenienze del principe Andrea, anche oltre Epstein. Come ricordato in questo articolo, il libro di Andrew Lownie, “Entitled: Ascesa e caduta della casa di York”, spiega che il controverso finanziere avrebbe venduto i segreti di Andrea al Mossad, ai servizi sauditi e pure alla Libia di Gheddafi. Bastava agevolarlo nelle sue passioni per donne giovani e bella vita, e il principe passava informazioni che poi il finanziere trasferiva a Israele. Ma non solo, anche la Russia di Vladimir Putin è finita coinvolta nel valzer di informazioni e ricatti di Epstein, “agente di influenze” per il Cremlino. Il tutto ciò, dice Lownie, il principe non si è neppure mai sentito usato.

Per dieci anni Andrea ha girato il mondo per conto della Corona come rappresentante per il commercio e ha avuto accesso a informazioni ed è stato esposto al facile corteggiamento di malintenzionati di varia provenienza, a partire dai cinesi. Sembra fosse cosa risaputa, prosegue il libro di Lownie, che durante un viaggio in Thailandia per il giubileo di diamante di Re Bhumibol si sia fatto portare 40 ragazze in camera, sotto gli occhi di diplomatici esterrefatti. Secondo un altro scoop, invece, duca di Sussex Harry avrebbe preso a cazzotti lo zio – con tanto di “naso sanguinante” – nel 2013 per avergli parlato alle spalle. Quando anni dopo è entrata in scena Meghan Markle le cose sono state dette di persona: “Un’opportunista”, “troppo vecchia”, “il matrimonio non durerà neanche un mese” e altre piacevolezze sul fatto che Harry avrebbe dovuto indagare meglio sul passato della sua futura moglie. Passando ai giorni più recenti, nei nuovi rilasciati negli ultimi mesi Epstein files spuntano anche delle foto in cui lo si vede a quattro zampe sopra una donna sdraiata sul pavimento, entrambi completamente vestiti.