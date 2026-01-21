Agli svedesi piace una canzone fatta con l'AI. Le hit parade fanno le schizzinose

La canzone “Jag Vet, Du Är Inte Min” è stata esclusa dalla calssifica dei brani più ascoltati perchè parzialmente prodotta tramite l’utilizzo di intelligenza artificiale. Ma la storia della musica leggera è piena di mezzi inconsueti che hanno garantito il progresso artistico

Quelli di voi che seguono con trepidazione le vicissitudini delle hit parade svedesi non avranno mancato di notare che dalla superclassifica della scorsa settimana è stata espunta “Jag Vet, Du Är Inte Min”. La canzone, che non ho avuto il coraggio di ascoltare, è stata parzialmente prodotta tramite l’utilizzo di intelligenza artificiale e come tale è stata esclusa dall’elenco della Sverigetopplistan, in quanto ha goduto di un supporto creativo non umano. Il guaio, però, è che le classifiche delle canzoni più vendute non costituiscono un riconoscimento morale, ma registrano un dato di fatto. Se la medesima canzone fosse stata cantata da un orango o incisa catturando accidentalmente gli sbuffi di un ferro da stiro, avrebbe in entrambi i casi goduto di supporto creativo non umano, tanto quanto venendo generata dall’AI. E, se il pubblico avesse comprato o scaricato in massa la canzone cantata o incisa dall’orango o dal ferro da stiro, la classifica avrebbe avuto il dovere di prendere atto di questa predilezione, allo stesso modo in cui avrebbe dovuto registrare il fatto che agli svedesi piace una canzone prodotta tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Alla base del rifiuto sta sempre quel tocco animista che ci induce a pensare che l’AI sia una intelligenza superiore che cala dall’alto a risolvere i problemi di noi miseri umani, quando invece è un mezzo fabbricato dagli umani che si avvale dell’esperienza degli umani stessi. La storia della musica leggera è piena di mezzi inconsueti che hanno garantito il progresso artistico, dal mellotron ai nastri suonati al contrario, e sarebbe molto difficile che una canzone si affermasse senza l’utilizzo di aiuti tecnici, come ad esempio amplificatori e mixer, ma anche tastiere e chitarre elettriche. In fondo, l’AI è soltanto uno strumento: in questo caso, musicale.