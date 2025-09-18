Se votassi alle primarie dei 5 Stelle sceglierei il signor Giampaolo al posto di Conte

Nel curriculum allegato alla sua candidatura, il candidato rivendica di avere cercato di consegnare “una busta con elaborati” a Grillo. Vorrei che tale pittoresca base elettorale riconoscesse il primato di quest’uomo che ha creduto davvero che i vertici di un partito stiano a sentirlo

Se mai votassi alle primarie del MoVimento 5 Stelle, sceglierei il signor Giampaolo, il candidato che nel curriculum allegato alla propria candidatura rivendica di avere cercato di consegnare (cito testualmente) “una busta con elaborati” a Beppe Grillo. Purtroppo, a quanto racconta, non c’è riuscito, senza per questo demordere: ha preparato non una, non due, ma ben (cito di nuovo) “quattro mail anche con allegati”, che ha prontamente spedito a Davide Casaleggio, dal quale tuttavia non ha mai ricevuto risposta. Non mi passa neanche per la testa di votare alle primarie del MoVimento 5 stelle, ma vorrei che tale pittoresca base elettorale riconoscesse il primato di quest’uomo che ha creduto davvero, e crede tuttora, che i vertici di un partito stiano a sentirlo; un militante, forse l’unico, convinto sul serio che il partito avrebbe fatto ciò che prometteva a chiacchiere. Per questo, carissimi sostenitori pentastellati, se vi capita di leggere questa mia paginetta breve, fate contento il signor Giampaolo e fate contento anche me. Sarebbe bellissimo se a sorpresa sconfiggesse Giuseppe Conte, si insediasse come leader del partito e iniziasse a venire subissato da militanti che si appostano cercando di consegnargli delle buste, da elettori che nelle notti insonni gli spediscono quattro mail ciascuno, anche con allegati.