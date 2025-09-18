Bandiera Bianca
Se votassi alle primarie dei 5 Stelle sceglierei il signor Giampaolo al posto di Conte
Nel curriculum allegato alla sua candidatura, il candidato rivendica di avere cercato di consegnare “una busta con elaborati” a Grillo. Vorrei che tale pittoresca base elettorale riconoscesse il primato di quest’uomo che ha creduto davvero che i vertici di un partito stiano a sentirlo
Se mai votassi alle primarie del MoVimento 5 Stelle, sceglierei il signor Giampaolo, il candidato che nel curriculum allegato alla propria candidatura rivendica di avere cercato di consegnare (cito testualmente) “una busta con elaborati” a Beppe Grillo. Purtroppo, a quanto racconta, non c’è riuscito, senza per questo demordere: ha preparato non una, non due, ma ben (cito di nuovo) “quattro mail anche con allegati”, che ha prontamente spedito a Davide Casaleggio, dal quale tuttavia non ha mai ricevuto risposta. Non mi passa neanche per la testa di votare alle primarie del MoVimento 5 stelle, ma vorrei che tale pittoresca base elettorale riconoscesse il primato di quest’uomo che ha creduto davvero, e crede tuttora, che i vertici di un partito stiano a sentirlo; un militante, forse l’unico, convinto sul serio che il partito avrebbe fatto ciò che prometteva a chiacchiere. Per questo, carissimi sostenitori pentastellati, se vi capita di leggere questa mia paginetta breve, fate contento il signor Giampaolo e fate contento anche me. Sarebbe bellissimo se a sorpresa sconfiggesse Giuseppe Conte, si insediasse come leader del partito e iniziasse a venire subissato da militanti che si appostano cercando di consegnargli delle buste, da elettori che nelle notti insonni gli spediscono quattro mail ciascuno, anche con allegati.
Bandiera Bianca
Il problema ormai è la nostra malaugurata incapacità di stare zitti
Bandiera Bianca